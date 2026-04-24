Dallo schermo all' itinerario | come social network cinema e serie tv stanno cambiando i viaggi

Negli ultimi anni, social network, cinema e serie televisive hanno influenzato le modalità di pianificazione dei viaggi. Sempre più persone scelgono di visitare luoghi visti in programmi televisivi o film, desiderando rivivere le atmosfere e le scene viste sullo schermo. Questa tendenza si riflette in un aumento delle prenotazioni di viaggi verso destinazioni che sono diventate popolari grazie alla loro rappresentazione nei media. Le piattaforme digitali facilitano inoltre la condivisione di esperienze e consigli tra utenti.

Vi è mai capitato, dopo aver visto l'ennesima serie di successo di Netflix o HBO, di aver avuto voglia di trovarvi nello stesso posto, passeggiare per le stesse strade o sedervi nello stesso bar dei protagonisti? Oggi non si tratta più solo di un effetto derivante dalla visione, ma di una vera e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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