Elly Schlein, 41 anni, è la segretaria del Partito Democratico e si trova al centro di una discussione sulla sua possibile candidatura a premier. Recentemente, si sono susseguite analisi e commenti sulla sua posizione politica e sulle sfide che potrebbe affrontare nel contesto delle dinamiche interne ed esterne al suo partito. La sua figura viene spesso associata a questioni legate alla fede cattolica e alle implicazioni che queste potrebbero avere sulla sua carriera politica futura.

La segretaria del Pd Elly Schlein, 41 anni appena compiuti anche con gli auguri che le ho rivolto da queste pagine, chiamata nei corridoi parlamentari “la pulzella del Nazareno”, come Giovanna d’Arco ai suoi tempi “la pulzella d’Orleans, è riuscita a provocare, creare e quant’altro nel suo partito quella che potremmo definire “la questione cattolica”. Che si proietta anche oltre il Pd, formato notoriamente da una fusione molto fredda e malriuscita fra i resti comunisti e democristiani di sinistra. E invade il terreno delicatissimo di confine fra il centrodestra e il centrosinistra, e il bipolarismo che ne è derivato. Pur avvoltasi nella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La questione cattolica sarà una trappola per le ambizioni da premier di Schlein

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