Due figure di rilievo del centrosinistra si contendono la corsa alla poltrona di premier. Il leader del Movimento 5 Stelle e la segretaria del Partito Democratico dichiarano entrambi di essere certi di vincere le prossime elezioni e di essere i candidati ufficiali alla guida del governo. La loro contrapposizione si inserisce in un quadro di competizione politica sempre più acceso tra le forze di centrosinistra.

Nel centrosinistra,quella per il ruolo di premier sta assumendo sempre di più i contorni di una corsa a due. Da un lato, il presidente del Movimento 5 StelleGiuseppe Conte, dall’altro la segretaria del Partito democraticoElly Schlein. Entrambi sono convinti di guidare la coalizione progressista alle prossime elezioni, entrambi invocano unità nell’opposizione. Insomma, come direbbe il poeta, entrambi hanno un “cor che indocile serve pensando al regno“. Il dualismo tra i due ha assunto forma plastica ieri, quando l’avvocato di Volturara Appula era impegnato apresentare il suo libro-manifesto politico dentro il Tempo di Adriano, mentre la leader dem teneva una relazione davanti alla Direzione del partito al Nazareno.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte vs Schlein, una poltrona da premier per due

Meloni e il Nobel a Trump? Da Schlein, Conte & co la solita mistificazione. Ecco cos’ha detto davvero la premierIl tormentone di giornata scelto dall’opposizione è sul fatto che Giorgia Meloni avrebbe candidato Donald Trump per il Nobel.

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