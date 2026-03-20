Stasera, la premier e la segretaria del Pd saranno ospiti di uno speciale condotto da Enrico Mentana. La premier ha commentato la vicenda di Delmastro definendola “leggera”, lasciando però ai cittadini il giudizio sulla possibile interferenza di una

«Qui c'è in gioco la Costituzione, l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto. Andiamo tutti a votare per difendere la nostraCostituzione antifascista» dice la segretaria del Pd Elly Schlein dalla piazza organizzata a Milano per chiudere la campagna referendaria sulla giustizia.«Non è una questione di destra, di sinistra o di centro. La Costituzione è di tutti. Io sono certa che anche tra gli elettori di Giorgia Meloni e della destra ci siano tante persone che hanno a cuore la nostra Costituzione e che voteranno no per difenderla. Tanto più che Meloni ha già detto che non se ne andrà - ha aggiunto -. «Noi... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."». Schlein: «Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni»

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Tra gli interventi anche quelli dei Sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno e della Giustizia, Wanda Ferro e Andrea Delmastro - facebook.com facebook

Dunque ricapitolando, oltre a Delmastro a cena nel locale legato a Caroccia, condannato e ritenuto prestanome del clan Senese, c’era anche il capo di gabinetto alla Giustizia, la stessa che disse: “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura. Sono plotoni x.com