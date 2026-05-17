la promessa anticipazioni 18 maggio manuel scopre la truffa di leocadia

Analizzando i documenti dell'azienda aeronautica, Manuel scopre che Leocadia sta costruendo una scalata silenziosa per prendere il controllo delle sue quote. Furioso, corre da Don Alonso per avvisarlo. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Le nuove nomine spaccano la famiglia Luján: Martina si sente tradita dalla cugina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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LA PROMESSA ANTICIPAZIONI: MANUEL CAPISCE LA TERRIBILE VERITÀ!

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