La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel scopre l’inganno di Leocadia

Da superguidatv.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, Leocadia de Figueroa metterà in atto una mossa considerata molto rischiosa. Manuel scoprirà l’inganno di Leocadia, portando a una svolta nella trama. La serie continuerà a seguire le vicende dei personaggi coinvolti in questo intrigante colpo di scena. La narrazione si concentrerà sugli sviluppi di questa rivelazione e sulle conseguenze che ne deriveranno.

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Sarà una mossa decisamente azzardata quella che farà Leocadia de Figueroa nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa. La dark lady infatti, proverà a ingannare Manuel de Lujan per prendersi la nuova società, ma il marchesino riuscirà a fiutare l’inganno. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. La Promessa news: Leocadia inganna Manuel. La storyline prenderà il via nel momento in cui Manuel – d’accordo con Toño ed Enora – invierà a don Pedro Farrè il nuovo modello di motore aereo, già ultimato e testato. L’intento del marchesino sarà quello di capire se l’uomo potrebbe essere intenzionato ad acquistarne altri. Dopo la spedizione, Manuel agttenderà pazientemente la chiamata di Ferrè, che però tarderà ad arrivare.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

Video La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Morte Di Angela!

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