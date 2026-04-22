La Promessa anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1 maggio | Leocadia tenta di allontanare Angela Manuel e Tono sospettosi

Da superguidatv.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima settimana, la soap spagnola La Promessa presenterà nuovi sviluppi con Leocadia che tenterà di allontanare Angela. Manuel e Tono si mostreranno sospettosi riguardo alle azioni della donna, mentre la trama si farà più intricata con vari colpi di scena. I personaggi continueranno a confrontarsi con situazioni che influenzeranno il loro andamento e le dinamiche tra di loro.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 25 aprile al 1° maggio, assisteremo al tentativo di Leocadia di allontanare Angela dalla tenuta. Nel corso delle puntate vedremo anche Manuel e Toño preoccupati da un fatto singolare: qualcuno si sta introducendo nell’hangar di nascosto, e rovista tra le loro cose, ma di chi si tratta? La Promessa, trame puntate italiane dal 25 aprile al 1° maggio. La proposta di un titolo nobiliare che Lisandro fa ad Adriano e Catalina, lascia la coppia incerta su come reagire. Nel frattempo Leocadia riesce a mandare Angela lontano da La Promessa con la scusa di farle riprendere gli studi a Zurigo, senza sospettare che la ragazza abbia invece un piano tutto suo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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