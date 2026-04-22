La Promessa anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1 maggio | Leocadia tenta di allontanare Angela Manuel e Tono sospettosi

Nella prossima settimana, la soap spagnola La Promessa presenterà nuovi sviluppi con Leocadia che tenterà di allontanare Angela. Manuel e Tono si mostreranno sospettosi riguardo alle azioni della donna, mentre la trama si farà più intricata con vari colpi di scena. I personaggi continueranno a confrontarsi con situazioni che influenzeranno il loro andamento e le dinamiche tra di loro.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 25 aprile al 1° maggio, assisteremo al tentativo di Leocadia di allontanare Angela dalla tenuta. Nel corso delle puntate vedremo anche Manuel e Toño preoccupati da un fatto singolare: qualcuno si sta introducendo nell’hangar di nascosto, e rovista tra le loro cose, ma di chi si tratta? La Promessa, trame puntate italiane dal 25 aprile al 1° maggio. La proposta di un titolo nobiliare che Lisandro fa ad Adriano e Catalina, lascia la coppia incerta su come reagire. Nel frattempo Leocadia riesce a mandare Angela lontano da La Promessa con la scusa di farle riprendere gli studi a Zurigo, senza sospettare che la ragazza abbia invece un piano tutto suo.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1 maggio: Leocadia tenta di allontanare Angela, Manuel e Tono sospettosi Notizie correlate La Promessa, anticipazioni settimanali dall’11 al 17 aprile 2026: i sospetti di Manuel su Toño confermati dal sergente BurdinaSarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. La Promessa, anticipazioni settimanali dal 21 al 27 marzo 2026: Leocadia socia nell’attività di ManuelSarà una settimana davvero ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La Promessa: anticipazioni da lunedì 13 a sabato 18 aprile! Catalina spaventata da Eugeni; La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026: Curro sempre più sospettoso, Eugenia fuor...; La Promessa Anticipazioni 21 aprile 2026: Manuel turba Simona con un nuovo segreto su Toño, ecco quale. La promessa, anticipazioni 27 aprile-3 maggio: il mistero del cianuro, si scopre la veritàLe anticipazioni delle puntate settimanali de La promessa, soap opera spagnola che va in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2026. Si indagherà sul mistero legato al cianuro ritrovato. news.fidelityhouse.eu La Promessa, anticipazioni settimanali dal 18 al 24 aprile 2026: Curro sempre più sospettoso, Eugenia fuori controlloPeggiorano le condizioni mentali di Eugenia, e Curro scopre qualcosa che lo lascia perplesso. News La Promessa trame dal 18 al 24 aprile. superguidatv.it Numeri che raccontano come il mercato non premia più soltanto la promessa dell’innovazione, ma le soluzioni che riescono a trasformarla in qualcosa di concreto x.com La promessa, questa volta, è che si parte davvero. La stazione di Porta Susa si prepara alla rivoluzione: commerciale prima di tutto, dopo tredici anni passati tra ampi spazi “in allestimento” e un piano di negozi rimasto semivuoto. Nello scalo ferroviario inaugu - facebook.com facebook