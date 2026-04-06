La vicenda riguardante la principessa norvegese continua a suscitare attenzione e preoccupazione. Le recenti dichiarazioni fatte nelle ultime ore non sono riuscite a fermare le conseguenze di un caso che si sta allargando, generando crescenti dubbi, critiche e distanze tra le figure coinvolte. La situazione resta sotto i riflettori, con l’interesse pubblico che non accenna a diminuire.

Non si placa la bufera attorno a Mette-Marit di Norvegia. Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore non sono riuscite a contenere le conseguenze di un caso che continua ad allargarsi, alimentando dubbi, critiche e prese di distanza sempre più evidenti. Il riferimento è al controverso rapporto con Jeffrey Epstein, tornato al centro del dibattito pubblico dopo nuovi approfondimenti mediatici. La principessa ha ammesso di aver sottovalutato la portata della vicenda, parlando di ingenuità e di un contesto che le aveva trasmesso fiducia. Una spiegazione che, però, non sembra aver convinto fino in fondo. Il segnale più evidente della crisi non arriva soltanto dal clamore mediatico, ma dalle scelte concrete che si stanno moltiplicando attorno a Mette-Marit di Norvegia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mette-Marit di Norvegia, il lento declino della principessa

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Temi più discussi: Mette-Marit di Norvegia, svelato com’è la vita del figlio Marius Borg in prigione; Mette-Marit di Norvegia, la richiesta troppo imbarazzante di Epstein; Amalia, Leonor, Elisabeth, Ingrid: le future regine d'Europa si vestono già da regine; Paolo Zampolli querela Fedez e Marra che lo avevano definito killer negli Epstein files, causa milionaria.

Mette-Marit di Norvegia, il declino è inarrestabile. Chi le ha voltato le spalle oraMette-Marit al centro delle polemiche per il caso Epstein: diverse organizzazioni interrompono i rapporti, mentre si aggravano le sue condizioni di salute ... dilei.it

Mette Marit di Norvegia dopo il caso Epstein: passeggia con Haakon ma la malattia avanzaLa malattia di Mette Marit si aggrava e le dà meno autonomia. Allarme anche per la presenza della terapista di coppia: matrimonio in crisi? oggi.it

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La principessa ereditaria Mette-Marit, insieme al marito, il principe ereditario Haakon, ha rilasciato un’intervista all’emittente norvegese NRK, rompendo il silenzio sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein e sulle email emerse negli Epstein Files. Ecco cosa ha det x.com