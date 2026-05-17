Nella sfida di Poule Scudetto, il squadra che si trova in svantaggio di due gol si prepara a affrontare la partita decisiva. La partita si svolge in un’unica sfida, in cui il risultato finale determinerà l’eliminazione o la qualificazione. La squadra si concentra sulla possibilità di compiere un’impresa, cercando di ribaltare il risultato e conquistare la vittoria. La gara rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che si affrontano senza possibilità di errori.

"Noi cerchiamo di mettere a segno il colpaccio dovendo recuperare due gol di svantaggio. E’ la classica sfida da Poule Scudetto dove tutto si gioca in una partita secca". L’allenatore Paolo Indiani, dopo la sconfitta casalinga con l’ Ostiamare, appare abbastanza fiducioso. "Non sarà una gara facile – prosegue il tecnico di Certaldo –, perchè il Desenzano ha vinto un girone con squadre di qualità come Pistoiese e Piacenza. Inoltre ha vnto 2-0 in casa dell’Ostiamare. Noi abbiamo una piccola speranza che cerchiamo di coltivare". Ancora una volta ci saranno alcuni assenti. Mister Indiani ha convocato Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, D’Ancona, Fiorani, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Regoli, Riccobono, Romagnoli, sabelli, Sacchini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Poule Scudetto. Grifone, serve l’impresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Poule scudetto serie D. Desenzano, marcia inarrestabile. Il sogno tricolore ora è più vicinoHa iniziato il suo cammino nella Poule Scudetto di serie D nel migliore dei modi il Desenzano.

La finale playoff del girone sarà Martina-Paganese Calcio serie D, poule scudetto: Barletta-Savoia 2-1, nei playout pari esterno dell'HeracleaSerie D, prima giornata della poule scudetto: Barletta-Savoia 2-1 per il gruppo 3.

Poule Scudetto Serie D: Barletta domani nella tana della ScafateseMercoledì 13 maggio, stadio Giraud di Torre Annunziata. Siamo al cinquantacinquesimo minuto di Savoia-Scafatese, con le squadre sul punteggio di 1-1 con le reti di Convitto per gli ospiti e il solleci ... barlettaviva.it

Poule Scudetto amara. Grifone, meglio l’OstiaIl Grosseto al debutto nel triangolare valido per la Poule Scudetto viene superato per 3-2 allo ’Zecchini’ dall’undici dell’Ostiamare che si è presentato in Maremma dopo la sconfitta casalinga con il ... sport.quotidiano.net