La finale playoff del girone sarà Martina-Paganese Calcio serie D poule scudetto | Barletta-Savoia 2-1 nei playout pari esterno dell' Heraclea

Nella prima giornata della poule scudetto di Serie D, il Barletta ha battuto il Savoia 2-1, mentre la Città di Fasano ha vinto contro la Paganese 2-1 dopo i tempi supplementari. La sfida tra Martina e Nardò si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Nei playout, l’Heraclea ha pareggiato in trasferta. La finale playoff del girone sarà tra Martina e Paganese.

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