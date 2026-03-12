La politica si divide sulla guerra Reazioni dopo Erbil

La politica italiana si divide sulla questione della guerra, con reazioni diverse dopo l’attacco a Erbil. Il ministro degli Esteri ha definito l’evento come un attacco grave e inaccettabile, esprimendo la condanna ufficiale. Tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà ai militari italiani coinvolti nella situazione. La discussione pubblica si concentra sulle responsabilità e sulle risposte possibili, mentre il governo monitora gli sviluppi sul territorio.