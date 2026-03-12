La politica si divide sulla guerra Reazioni dopo Erbil
La politica italiana si divide sulla questione della guerra, con reazioni diverse dopo l’attacco a Erbil. Il ministro degli Esteri ha definito l’evento come un attacco grave e inaccettabile, esprimendo la condanna ufficiale. Tutte le forze politiche hanno espresso solidarietà ai militari italiani coinvolti nella situazione. La discussione pubblica si concentra sulle responsabilità e sulle risposte possibili, mentre il governo monitora gli sviluppi sul territorio.
“Un attacco grave e inaccettabile”, ha detto il ministro degli Esteri Tajani. Solidarietà ai militari italiani da tutte le forze politiche. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Articoli correlati
Iapozzuto (NdC): “Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi”“Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si...
Nordio dopo il richiamo di Mattarella al plenum del Csm: “Mi adeguerò”. La politica si divideLa presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al plenum ordinario del Consiglio superiore della magistratura ha provocato immediate...
La politica si divide sulla guerra. Reazioni dopo Erbil
Aggiornamenti e contenuti dedicati a La politica si divide sulla guerra...
Temi più discussi: Quel decimale che pesa: Roma si divide sul deficit pubblico 2025; RAINEWS * POLITICA: GUERRA NEL GOLFO, LE REAZIONI POLITICHE ITALIANE; Salvini: Andrò dai Trevallion, questa è violenza istituzionale; Voci arabe sulla guerra in Iran: Teheran, fragile ragnatela o Ucraina di Trump?.
Partono le raccolte fondi. E la politica si divideGli studenti di alcuni istituti coinvolti vogliono rimediare autotassandosi. Il preside del Matteotti, Salvatore Caruso: Ringrazio i miei per la civiltà. Mentre si procede con la conta dei danni ... lanazione.it
La divisa e la politica, un divieto che non regge alla prova dei fatti( di Donato Angelini) Una zona grigia che genera contenziosi C’è una zona grigia del nostro ordinamento che continua a produrre contenziosi, ricorsi e ... infodifesa.it
L'appuntamento è stato cancellato, le reazioni del mondo politico - facebook.com facebook
Le reazioni alla nomina di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell'Iran: pieno sostegno da parte dei proxy e Trump già lo minaccia x.com