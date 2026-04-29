Una famiglia residente nel bosco si trova al centro di un acceso confronto tra consulenti legali e rappresentanti legali. I periti del tribunale hanno evidenziato condizioni di isolamento e una presunta inadeguatezza dei genitori nel prendersi cura dei figli. La difesa della famiglia ha contestato queste valutazioni, definendole poco solide e basate su metodi discutibili. La questione riguarda ora il futuro dei minori e la possibile revisione delle condizioni di affidamento.

I consulenti del tribunale parlano di isolamento e inadeguatezza genitoriale, la difesa della famiglia nel bosco replica: “Analisi debole e metodologicamente errata”. Attesa la decisione dei giudici minorili È uno dei casi più controversi degli ultimi mesi: la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, trasferitasi nelle campagne di Palmoli, in Abruzzo, si trasforma in un duro scontro tra periti, difesa e politica.Al centro, il destino di tre minori e la valutazione della capacità genitoriale dei loro genitori,Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La perizia depositata al Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha espresso un giudizio netto:genitori inadeguati e figli con segni di immaturità sul piano neuropsicologico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco divide esperti e politica: scontro sulla perizia, futuro dei figli in bilico

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