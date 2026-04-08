futuro ternana la parola passa al campo oggi sfida in trasferta con la juventus ng

Oggi la Ternana affronta una partita importante in trasferta contro la Juventus Next Gen. La sfida si svolge senza rinvio, nonostante le incertezze e le proteste dei tifosi rossoverdi che continuano a chiedere chiarimenti su alcune decisioni recenti. La squadra si prepara per scendere in campo, mentre il pubblico si divide tra speranze e dubbi riguardo al futuro. La partita rappresenta un momento decisivo per le sorti del campionato delle due squadre.

Eppur si gioca. Tra i tifosi rossoverdi continuano a manifestarsi domande senza risposta, forte inquietudine e inevitabile rabbia, in attesa di notizie certe e di una settimana che potrebbe essere molto indicativa per il destino societario (vedi assemblea dei soci e scadenza federale, rispettivamente lunedì e giovedì prossimo, senza escludere novità e summit in qualsiasi momento). Sul campo la squadra continua a produrre il massimo sforzo per concentrarsi su due gare che saranno di assoluto peso specifico. Mentre il derby di domenica prossima al "Liberati" si presenta come sempre da solo, l’odierno recupero nonché scontro diretto con la Juventus Next Gen può definirsi un’assoluta e pericolosa incognita, anche considerando le importanti assenze con cui deve fare i conti Lito Fazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Temi più discussi: Ternana, due settimane cruciali per il futuro societario e in campo delle Fere: ufficiali le limitazioni per il derby; Ternana calcio e progetto stadio-clinica, ormai è tutti contro tutti: resa dei conti che infiamma la politica. Ore contate per il futuro del club; Ternana e Stadio-Clinica: in assemblea dei soci il rischio default e tutti gli scenari possibili; Ternana appesa a un filo: giorni decisivi per il futuro del club. Salta incontro per stadio-clinica -.

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Ternana in silenzio sul futuroTernana all'esame della verità. Anzi, meglio dire Ternana agli esami - al plurale - della verità. Da sostenere sul campo per le ultime cinque partite di stagione regolare ... ilmessaggero.it

GUIDONIA-TERNANA 0-0 In un clima di incertezza generale (è un eufemismo) la Ternana torna in campo dopo la sosta forzata di domenica 29 marzo. Vedremo come reagirà la squadra alle tante voci che si susseguono sul futuro della società e dopo l'allonta - facebook.com facebook

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