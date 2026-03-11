Le associazioni sportive guardano al modello cooperativo accordo tra Legacoop Romagna e Uisp

Le associazioni sportive stanno adottando un modello cooperativo grazie all’accordo tra Legacoop Romagna e Uisp. Le nuove norme portano con sé maggiori responsabilità e costi crescenti, mentre la gestione del ricambio generazionale diventa sempre più complessa. Le organizzazioni devono inoltre adattarsi alle mutate abitudini delle famiglie e delle nuove generazioni, affrontando un periodo di cambiamenti nelle logiche organizzative.

Nuove norme, maggiori responsabilità, costi in aumento, difficoltà a gestire il ricambio generazionale e necessità di abbracciare nuove logiche organizzative, che vadano incontro al cambiamento di abitudini delle famiglie e delle nuove generazioni: sono alcune delle sfide che sta affrontando il.