Demi Moore è stata ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove, dove ha parlato della sua esperienza riguardo all’ossessione per la bellezza. La attrice ha condiviso un discorso intenso e toccante, offrendo una riflessione personale su come questo tema abbia influenzato la sua vita. La sua testimonianza è stata trasmessa durante la puntata, lasciando un messaggio diretto e sincero agli spettatori.

Tralasciando il fatto che Fazio non le chieda conto della nomination all'Oscar e del fatto che sia rimasta male a non aver vinto, a un certo punto Demi Moore, affrontando il tema cardine del film, parla di una certa ossessione per la bellezza e la giovinezza prolungata, di casa ormai non solo a Hollywood ma anche un po' ovunque, esercitata a colpi di Ozempic e di filtri su Instagram. «Per me la pressione della società non era la cosa più importante, neppure l’invecchiamento di per sé, per me è stato importante vedere quanta violenza possiamo esercitare contro noi stessi. E l’esplorare questa cosa mi ha fatto pensare che fosse importante e non soltanto per le persone della mia età, ma per tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a Che tempo che fa

