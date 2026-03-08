Cambiaso può esultare | Una notte perfetta Il messaggio dell’esterno dopo Juve Pisa 4-0 | cosa ha scritto sui social
Cambiaso ha scritto sui social un messaggio di soddisfazione dopo la vittoria 4-0 contro il Pisa. L’esterno ha esultato per il risultato e ha ringraziato il gruppo e lo staff tecnico, sottolineando l’impegno della squadra. La partita si è conclusa con un largo successo casalingo, e il giocatore ha commentato la serata definendola “perfetta”.
Cambiaso esulta sui social dopo il pesantissimo trionfo interno ed esalta il lavoro di tutto il compatto gruppo guidato dal mister. La Juventus ha vissuto una serata assolutamente magica all’interno dell’Allianz Stadium, archiviando in modo perfetto la pratica di campionato. Il match si è concluso con l’inequivocabile risultato di 4-0, accendendo il grandissimo entusiasmo dell’intero ambiente. Tra i protagonisti di questa fondamentale vittoria c’è sicuramente Cambiaso. Il giocatore ha sbloccato l’equilibrio iniziale nei primissimi minuti della ripresa. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Le sue continue scorribande sulla fascia hanno rappresentato una costante spina nel fianco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz non è ancora sazio: il messaggio del turco dopo Juve Roma carica ulteriormente l’ambiente bianconero. Cosa ha scritto sui social – FOTOCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».
Yildiz Juve, il turco ringrazia i tifosi e dà appuntamento al nuovo anno: cosa ha scritto sui social dopo la vittoria di Pisa – FOTOdi Redazione JuventusNews24Yildiz Juve: il talento turco festeggia la vittoria e il gol contro il Pisa ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto...
