Cambiaso può esultare | Una notte perfetta Il messaggio dell’esterno dopo Juve Pisa 4-0 | cosa ha scritto sui social

Cambiaso ha scritto sui social un messaggio di soddisfazione dopo la vittoria 4-0 contro il Pisa. L’esterno ha esultato per il risultato e ha ringraziato il gruppo e lo staff tecnico, sottolineando l’impegno della squadra. La partita si è conclusa con un largo successo casalingo, e il giocatore ha commentato la serata definendola “perfetta”.