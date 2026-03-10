a villa paolina una primavera umanistica

A Villa Paolina si svolge un evento dedicato alla cultura umanistica, in un periodo segnato da tensioni e sfide comunicative. L’iniziativa riunisce studiosi e appassionati per discutere di temi legati alla cultura e alla conoscenza, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. Durante l’appuntamento si presentano interventi e discussioni su argomenti legati alla tradizione umanistica, creando un’occasione di scambio tra i partecipanti.

In un’epoca segnata da conflitti e difficoltà di comunicazione, parlare di " dialogo " è quasi rivoluzionario. Su un tema così attuale si concentra l’edizione 2026 della " Primavera Umanistica ". Un ciclo di incontri storico-letterari organizzato dal Galilei-Artiglio di Viareggio. L’iniziativa, coordinata da Isabella Morabito, con Alessandro Bacaloni e sotto l’egida della dirigente scolastica Vanda Zurrida, esplora la questione del dialogo, declinata attraverso diverse prospettive accademiche. Il progetto, realizzato con l’assessorato alla Cultura del Comune e patrocinato da Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’ Università di Pisa, non è rivolto solo agli studenti dell’istituto, ma apre le porte alle scuole della città e e ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

