A un anno dalla scomparsa di Riccardo Lippi, la città di Viareggio si è riunita a Villa Paolina per un incontro in suo onore. L'evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, tutti presenti per ricordare il contributo culturale del defunto. La cerimonia si è svolta nel luogo che più di ogni altro rappresenta il suo impegno nel settore.

A un anno dalla scomparsa di Riccardo Lippi, la città di Viareggio si ritrova per rendergli omaggio nel luogo che più di ogni altro racconta il suo impegno culturale: Villa Paolina. Domani, a partire dalle 17, amici, colleghi, allievi si riuniranno per un momento di memoria condivisa, per tutti coloro che hanno conosciuto e stimato un musicista che ha lasciato un segno profondo non solo nel territorio della Versilia ma anche ben oltre i suoi confini. Accanto alla musica, Riccardo Lippi coltivava molte passioni: il mare, vissuto con libertà sulla sua barca a vela; la fotografia e anche il collezionismo. Ma la musica è stata il filo continuo della sua vita, come presenza costante e linguaggio privilegiato.

