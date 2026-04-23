La Vespa festeggia i suoi 80 anni

La Vespa compie ottanta anni: nata dall’ingegno di un ingegnere italiano, questa moto ha conquistato il mondo nel corso degli anni. Il modello originale è stato progettato e prodotto nel secondo dopoguerra, segnando l’inizio di una lunga storia di successi. Con il passare del tempo, la Vespa è diventata un simbolo riconoscibile a livello globale, rappresentando l’innovazione e la creatività italiane nel settore delle due ruote.

Nata dal genio dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, 80 anni fa, la Vespa è diventata simbolo internazionale del genio e dell’imprenditorialità italiana. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La Vespa festeggia i suoi 80 anni La Vespa festeggia i suoi 80 anni Notizie correlate Leggi anche: La Vespa festeggia 80 anni e corre verso i 20 milioni di esemplari prodotti Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionalePontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’eterna Vespa festeggia i suoi primi 80 anni: da rivoluzione a icona mondiale. La storia; La Vespa festeggia 80 anni e corre verso i 20 milioni di esemplari prodotti; Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionale; 80 Anni di Vespa: storia e successo dell'icona Piaggio. Vespa festeggia i suoi primi 80 anni con le nuove Primavera e GTS 80thIl 23 aprile 1946 veniva depositato il brevetto di un veicolo che nessuno all’epoca avrebbe saputo definire con precisione. Non era una motocicletta in senso classico, non era un’automobile. Era qualc ... red-live.it L’eterna Vespa festeggia i suoi primi 80 anni: da rivoluzione a icona mondiale. La storiaIl 23 aprile del 1946, Piaggio depositò il brevetto della due ruote disegnata da Corradino D’Ascanio, venduta nelle sue varie evoluzioni in oltre 20 ... repubblica.it 80 ANNI FA, IL 23 APRILE 1946 LA PIAGGIO DEPOSITAVA IL BREVETTO DELLA VESPA Diciannove milioni di esemplari sparsi nei cinque continenti, per Vespa che festeggia i suoi primi settantotto anni. E' stato ed è ancora un vero e proprio successo planet - facebook.com facebook GP di Spagna, la Vespa festeggia 80 anni: Bezzecchi e Martin arrivano a Jerez in sella #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Aprilia x.com