Le borse più belle delle sfilate Autunno-Inverno 2026 27 della Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 202627, le borse sono state protagoniste in passerella. Diversi marchi hanno presentato modelli innovativi e di grande impatto visivo, attirando l’attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di moda. Le creazioni spaziano da design minimalisti a pezzi più elaborati, tutti messi in mostra durante gli eventi della settimana.

Dalle silhouette più scenografiche alle versioni essenziali ma impeccabili, le borse raccontano molto dello spirito di ogni collezione. Su un set tutt'altro che classico, le borse seguono una direzione diversa. La silhouette resta tradizionale, pulita, quasi rassicurante. La claw clip rimane ancorata ai manici, mentre i charms, protagonisti nel 2025, scompaiono quasi del tutto. Nei primi look il registro è essenziale. Modelli in pelle, linee classiche, lavorazioni patchwork alternate alla tinta unita. La palette si muove tra marrone e verde, con doppie fibbie metalliche argentate sul frontale a definire l'insieme. Poi l'atmosfera cambia. Le tonalità più sobrie lasciano spazio a borse decisamente più giocose, fiori e colori sono i protagonisti.