Il 17 maggio 2026, una persona ha espresso gratitudine e risposto a una lettera inviata da due cittadini, Giorgia e Maria Vittoria, rivolta ai candidati a sindaco di Arezzo. La comunicazione si apre con un ringraziamento e una risposta diretta alle due persone, senza ulteriori commenti o approfondimenti sul contenuto della lettera o sulle questioni trattate. La nota rappresenta un intervento di cortesia nel contesto delle comunicazioni pubbliche legate alla campagna elettorale.

Arezzo, 17 maggio 2026 – « La mia risposta e il mio grazie a Giorgia e Maria Vittoria per la loro lettera ai candidati a sindaco di Arezzo. Cara Giorgia, cara Maria Vittoria, Desidero ringraziarvi per la vostra bella lettera, per il tono con cui l’avete scritta, per il fatto che l’avete inviata a tutti e sei i candidati sindaco e per le considerazioni che avete voluto condividere con noi e con tutti i cittadini di Arezzo. Trovo molto interessanti le vostre riflessioni sul dato allarmante dell’astensionismo che si verifica puntualmente ogni qualvolta si va a votare, così come pure le vostre riflessioni sulla cosiddetta "fuga dei cervelli" che riguarda in particolare i giovani come voi, e inoltre il richiamo agli 80 anni della Repubblica Italiana e al primo v oto delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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