Il 23 aprile 2026, un’associazione di volontariato attiva da oltre sessant’anni nel territorio di Arezzo ha scritto una lettera aperta ai candidati alla carica di sindaco del Comune. La missiva si rivolge ai candidati, ricordando che l’associazione si occupa di difesa, tutela e cura degli animali da lungo tempo. La comunicazione intende evidenziare l’impegno dell’associazione nel settore e coinvolgere i candidati nelle questioni legate al benessere animale.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Lettera aperta di Enpa ai candidati a Sindaco del Comune di Arezzo «Caro Candidato, Come lei saprà L’ENPA e’ un’associazione di volontariato che si occupa della difesa, della tutela e della cura degli animali da ben oltre 60 anni nel territorio di Arezzo. Per noi gli animali sono parte integrante della comunità e dell’ambiente., che ad oggi trova la sua compiutezza nel crescente approccio con la cultura One Health che riconosce la salute umana, animale e ambientale interconnesse e interdipendenti. Proteggere la salute degli animali (domestici, da allevamento e selvatici) è cruciale per prevenire le zoonosi, poiché...🔗 Leggi su Lanazione.it

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