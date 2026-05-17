I candidati a sindaco rispondono alla lettera di Giorgia e Maria Vittoria

Nelle ultime ore sono state inviate alcune risposte alla lettera pubblica inviata dai fratelli Meacci ai candidati a sindaco di Arezzo. La missiva di Giorgia e Maria Vittoria, diffusa nei giorni scorsi, ha richiesto una risposta ufficiale dai candidati in corsa per la carica di primo cittadino. Finora, alcuni candidati hanno comunicato le loro posizioni attraverso dichiarazioni pubbliche o messaggi scritti, senza ancora tutte le risposte ufficiali.

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