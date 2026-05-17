Durante il Comicon Napoli 2026 è stato presentato in anteprima il documentario "La mia anima ha fretta", dedicato all'emozionante storia di Nicolas Gentile, il pasticcere abruzzese che ha deciso di dedicare la sua vita a vivere come un Hobbit. Durante l'incontro di Peter Jackson con la platea di Cannes, un uomo dal pubblico, vestito in maniera abbastanza peculiare, si è alzato e, con la voce visibilmente emozionata, ha ringraziato il regista, assieme a J. R. R. Tolkien, per avergli, in sostanza, salvato la vita. Le immagini hanno fatto il giro il mondo, ma per quest'uomo che si è presentato a Cannes vestito come un Hobbit de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello non è certo una novità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La mia anima ha fretta: una vita da Hobbit per cambiare il mondo

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LA MIA ANIMA HA FRETTA | Trailer Documentario

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