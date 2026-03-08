8 marzo Laura Mattarella | cambiare vita da 10 anni mia scelta molto precisa

Il 8 marzo, Laura Mattarella ha dichiarato che da oltre dieci anni la sua vita è cambiata per una scelta precisa. La sua decisione riguarda un percorso personale intrapreso nel tempo, senza ulteriori dettagli sugli aspetti specifici della sua vita o motivazioni. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione della giornata dedicata alle donne, evidenziando un passaggio importante nella sua esperienza personale.

Roma, 8 mar. (askanews) – “Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare”. Lo ha affermato la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, o.in un’intervista esclusiva al Tg3 in occasione dell’ 8 Marzo. “Credo – ha sottolineato anche Laura Mattarella ricordando gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto in Italia alle donne- che non a caso ha coinciso con il ritorno alla democrazia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

