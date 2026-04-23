Federica Brignone ha dichiarato di trovarsi in un momento positivo della sua vita, nonostante un recente infortunio. La campionessa di sci ha raccontato di aver sempre amato sciare fin da bambina e di voler recuperare al meglio per tornare a svolgere le attività che le piacciono. Ha aggiunto che il suo obiettivo principale è migliorare la condizione fisica e ridurre le cure quotidiane, come l'applicazione del ghiaccio.

Quindi questa estate che ha davanti è fatta di? Ancora lavoro sulla gamba? «È fatta di fisioterapia, purtroppo. Sarò di nuovo al J-Medical, però pensavo nei giorni passati all'anno scorso, a come stavo in questo periodo. Ero in stampelle e avevo ancora tre mesi di stampelle. La situazione è nettamente migliorata». Come ha cambiato la sua prospettiva e la sua filosofia tutto quello che è successo in un anno? «Ho dovuto accettare che alcune cose non posso controllarle. Avevo già subito infortuni, ma questa volta davvero non ho potuto spingere di più di quello che ho fatto. Non era previsto e prevedibile quello che ho fatto a febbraio. Mi ero detta che avrei tolto prima le stampelle e non sono riuscita a farlo come speravo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Brignone: «Sono in un periodo bello della mia vita. Al di là dell'infortunio, la mia storia è quella di una bambina che ha sempre amato sciare»

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