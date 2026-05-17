Negli ultimi anni, i parchi naturali in Africa si sono trasformati in vere e proprie zone di difesa, con sistemi di sicurezza rafforzati e misure che ricordano le basi militari. Questa evoluzione risponde alla crescente minaccia rappresentata dal bracconaggio, attività che spesso si collega a organizzazioni terroristiche e al riciclaggio di denaro illecito. La lotta contro queste minacce ha portato alla creazione di infrastrutture di sorveglianza più avanzate e di unità specializzate per proteggere la fauna e il territorio.

Il legame tra il bracconaggio e le casse delle organizzazioni terroristiche è stato, per lungo tempo, il pilastro di una narrazione d’emergenza. Si diceva che le milizie jihadiste si finanziassero quasi interamente con l’avorio, ma i dati raccontano una storia diversa: il bracconaggio non è mai stato la fonte primaria di reddito per gruppi come Al-Shabaab. Davide Bomben, esperto di conservazione ed ecoturismo della Noctuam Poaching Prevention Academy, ridimensiona i miti del passato e analizza il presente: un mondo dove l’avorio “vale molto meno”, il rinoceronte è diventato una fortezza inespugnabile e il crimine si è spostato su canali finanziari invisibili. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La metamorfosi del bracconaggio: perché oggi i parchi africani si difendono come basi paramilitari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dall’agricoltura al digitale: la metamorfosi del caporalato oggi? Punti chiave Come fanno le piattaforme digitali a nascondere nuove forme di schiavitù? Perché lo sfruttamento dei rider è collegato alle vecchie...

Omicidio Bongiorni, come si difendono i due giovani. “Non hanno iniziato loro la rissa”. L’ammissione del calcio alla testaMassa, 15 aprile 2026 – Contesta ogni addebito e ha precisato di non aver “neppure sfiorato Giacomo Bongiorni”.

Bracconaggio, strage di ibis eremita: A rischio le tutele sulla faunaSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Bracconaggio in crescita, l’allarme arriva dalla Lombardia: Incentivato dalla politica, la legge del centrodestra aggrava il fenomenoSpecie protette uccise a fucilate, pulli rubati dal nido sugli alberi perché vengano venduti come richiami vivi, e poi il business criminale del traffico illecito di fauna selvatica. Benvenuti in uno ... ilfattoquotidiano.it