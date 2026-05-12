Negli ultimi anni si osserva un cambiamento nel modo in cui si manifestano forme di sfruttamento lavorativo, passando dall'agricoltura al settore digitale. Le piattaforme online sono coinvolte in pratiche che spesso mascherano nuove forme di schiavitù, mentre lo sfruttamento dei rider si collega a metodi antichi di caporalato. Questi fenomeni evidenziano un legame tra vecchie pratiche e le modalità di sfruttamento nel mondo contemporaneo.

? Punti chiave Come fanno le piattaforme digitali a nascondere nuove forme di schiavitù?. Perché lo sfruttamento dei rider è collegato alle vecchie pratiche agricole?. Quanto incide il caporalato sulla competitività delle aziende che rispettano la legge?. Chi subisce i danni economici quando il sistema aggira i contratti collettivi?.? In Breve Luciano Valle e Vincenzo Esposito analizzano lo sfruttamento nei settori rider, edilizia e domestico.. Retribuzioni in alcuni casi scendono fino al 90% rispetto alla soglia di povertà.. La legge del 2016 estende la punizione dei reati oltre il solo ambito agricolo.. L'incontro si è svolto presso la sede della Cgil provinciale in via Leonardo Bianchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’agricoltura al digitale: la metamorfosi del caporalato oggi

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