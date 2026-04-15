Due giovani coinvolti nell’omicidio di Bongiorni si sono difesi durante l’interrogatorio, dichiarando di non aver iniziato la rissa. Uno di loro ha ammesso di aver colpito Bongiorni alla testa con un calcio, mentre l’altro ha negato di aver toccato l’uomo e ha insistito di non aver nemmeno sfiorato la vittima. I dettagli emergono nel corso delle indagini ancora in corso.

Massa, 15 aprile 2026 – Contesta ogni addebito e ha precisato di non aver “neppure sfiorato Giacomo Bongiorni ”. Lo dice, all'uscita dell'udienza di convalida, l'avvocato Giorgio Furlan, difensore di Ionut Alexandru Miron, 23 anni, uno dei tre giovani arrestati con l'accusa di omicidio per la morte di Giacomo Bongiorni, l'uomo aggredito nella notte fra sabato e domenica in piazza Palma a Massa. https:www.lanazione.itvideoomicidio-bongiorni-lavvocato-di-miron-non-ha-innescato-lui-la-rissa-bq5o9akm "Il mio assistito – ha proseguito – si è detto estraneo alla parte dei fatti che hanno portato all'esito finale", sostenendo che non sono stati i ragazzi ad innescare la rissa che ha portato alla morte di Bongiorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Bongiorni, come si difendono i due giovani. “Non hanno iniziato loro la rissa”. L’ammissione del calcio alla testa

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