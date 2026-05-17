La Margherita 2.0 per ora è un vorrei ma non posso | dal palco della convention Delrio non lascia il Pd e frena gli entusiasmi
Durante la recente convention, il progetto Margherita 2.0 si presenta come un’idea ancora in fase di stallo, senza dichiarazioni ufficiali di uscita dal Partito Democratico. Sul palco, il relatore principale si limita a frenare gli entusiasmi senza dare indicazioni chiare sui prossimi passi, mentre un pannello intitolato “Costruire comunità” si stacca ripetutamente, creando un sottofondo di rumore durante gli interventi. Nessuna comunicazione formale su eventuali cambiamenti o strategie future in merito alla formazione politica.
Ogni tanto si sente una specie di tonfo. Il pannello “Costruire comunità” messo sotto alla pedana sul palco con il microfono durante ogni intervento cade almeno una volta. Poi, a metà mattinata, gli organizzatori della convention di Demos, il braccio politico del Sant’Egidio, convocata all’Auditorium Antonianum di Roma (quello dove Mario Draghi disse di essere “un nonno al servizio delle istituzioni”) si decidono a intervenire con lo scotch. L’immagine un po’ impietosamente racconta come il percorso della Margherita 2.0 continui a essere accidentato. Nelle intenzioni degli organizzatori quello di ieri doveva essere una sorta di momento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Spalletti frena gli entusiasmi: «Ma quale Milan!? Abbiamo il peggior calendario»di Redazione JuventusNews24Spalletti frena gli entusiasmi: «Ma quale Milan!? Abbiamo il peggior calendario».
Hormuz, spaccatura Pd: Delrio frena Schlein e apre a CrosettoSpaccatura nel Pd sulla missione nello stretto di Hormuz: mentre Elly Schlein chiude alla proposta del governo e guarda esclusivamente all’Onu,...