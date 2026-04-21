Nel Partito Democratico si registrano divergenze di opinione sulla missione nello stretto di Hormuz. Elly Schlein ha espresso la volontà di non partecipare, preferendo affidarsi all’Onu, mentre Graziano Delrio si è mostrato più aperto all’idea avanzata dal ministro della Difesa. La discussione al interno del partito riflette le diverse posizioni tra i membri sulla possibile partecipazione italiana in questa operazione.

Spaccatura nel Pd sulla missione nello stretto di Hormuz: mentre Elly Schlein chiude alla proposta del governo e guarda esclusivamente all’Onu, Graziano Delrio apre alla linea del ministro Guido Crosetto. Il responsabile della Difesa del governo Meloni ha detto nelle scorse ore che anche se non ci dovesse essere l’egida dell’Onu, sarebbe un bene partecipare all’operazione sullo stretto del Golfo in presenza di una coalizione internazionale numerosa che possa comunque garantire il diritto internazionale. Schlein boccia la proposta di Crosetto, Delrio invoca il confronto nel Pd. L ’ultima parola spetterà al Parlamento visto che il governo ha già annunciato di voler passare per il voto delle Camere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, spaccatura Pd: Delrio frena Schlein e apre a Crosetto

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