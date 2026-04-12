Spalletti frena gli entusiasmi | Ma quale Milan!? Abbiamo il peggior calendario

L'allenatore di una squadra di calcio ha commentato le aspettative legate alla sfida contro il Milan, affermando che la propria formazione dovrà affrontare il calendario più difficile della stagione. Ha sottolineato che le prossime partite saranno impegnative e ha invitato a mantenere i piedi per terra, mettendo in dubbio le speranze di una vittoria facile. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra tifosi e analisti.

. Così il tecnico dopo la vittoria di Bergamo con l’Atalanta. Luciano Spalletti frena i facili entusiasmi e ridisegna le gerarchie per la qualificazione alla prossima Champions League. Intervenuto ai microfoni della trasmissione QSVS, l’allenatore ha risposto in modo perentorio a chi ipotizzava una rincorsa sul Milan, distante attualmente 3 punti in classifica. Il tecnico ha spostato l’attenzione sulle reali priorità, indicando a il Como come la 4ª forza del torneo e l’avversario principale da superare in questa volata. Un’analisi lucida che spazza via le illusioni di aggancio ai vertici per concentrarsi esclusivamente sulle risposte del campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti frena gli entusiasmi: «Ma quale Milan!? Abbiamo il peggior calendario» Che succede tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Lei frena gli entusiasmi: niente matrimonio! Ecco il motivoTra aspettative, indiscrezioni e sogni già cuciti addosso, la storia tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice finisce al centro del gossip. Magnini frena gli entusiasmi: «Sarebbe folle pensare già allo Scudetto. Chivu non mi ha sorpreso e sul caso Bastoni dico questo…»di Redazione Inter News 24Magnini, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell’Inter: dalla corsa Scudetto a Chivu, fino al caso Bastoni.