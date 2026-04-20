Dopo un periodo in cui il trucco minimale e i toni delicati predominavano, torna il makeup in stile metallic. Le tonalità brillanti e i riflessi intensi sostituiscono i look più soft, rendendo il viso protagonista di un gioco di luci e riflessi. La tendenza si fa più audace, spingendo verso un'estetica che valorizza le superfici riflettenti e i colori metallici.

Se fino a ieri bastava un highlighter soft per sentirsi “a posto”, adesso non regge più. Il make-up si accende, riflette, quasi abbaglia. Il metallic makeup è ovunque—non come accento, ma come linguaggio completo. Dai backstage alle celebrity, è il passaggio più netto post clean aesthetic. W la texture, e che si veda. Metallic makeup takeover: labbra chrome, occhi liquidi e pelle specchio—il glow adesso riflette davvero. Il cambio è evidente. Non si parla più di pelle “sana”, ma di pelle che cattura la luce in modo quasi specchiato. Labbra metal, palpebre effetto foil, zigomi che sembrano bagnati di luce liquida. Su e red carpet lo stanno già spingendo nomi come Tyla, Hailey Bieber e Zara Laon—ognuna con una versione diversa, ma stesso punto: il finish è protagonista.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, finalmente è tornato il metallic makeup (e la clean girl è sempre più un ricordo)

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