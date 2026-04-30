Un nuovo prodotto labbra è stato recentemente lanciato da un marchio di cosmetici molto atteso, in particolare dalle appassionate di beauty minimalista. Negli ultimi mesi, molte persone hanno notato un cambiamento nel trucco, che si è fatto più naturale, meno definito e più sfumato. Questa tendenza si riflette anche nelle novità di mercato, con prodotti pensati per un look più semplice e autentico.

Se negli ultimi mesi avete avuto la sensazione che il makeup stesse diventando improvvisamente più soft, più sfumato e meno “perfettino”, non è un caso. Dopo anni di gloss ultra lucidissimi, contouring chirurgici e skin glazing ovunque, il beauty world sta entrando ufficialmente nella sua blurry era. E naturalmente Yves Saint Laurent Beauty ha deciso di cavalcare il momento nel modo più chic possibile. Le blurry lips sono il trend beauty che sta dominando il 2026 (e YSL lo sa). Ormai è chiaro: le labbra effetto “just kissed” stanno sostituendo lentamente i finish super glossy da clean girl aesthetic. Il focus non è più la precisione estrema, ma quell’effetto morbido, leggermente sfocato, quasi vissuto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - YSL ha appena lanciato il prodotto labbra che tutte le clean girl ex-tumblr girl stavano aspettando

Notizie correlate

Zendaya sposa clean girl in The Drama: il make-up zero drama che sta già dominando TikTokSe ti aspettavi un bridal look full glam, contour pesante e ciglia che toccano il cielo… nope.

Sì, finalmente è tornato il metallic makeup (e la clean girl è sempre più un ricordo)Se fino a ieri bastava un highlighter soft per sentirsi “a posto”, adesso non regge più.