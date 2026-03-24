Vittoria in rimonta per i granata e terzo posto. Una vittoria sporca, sofferta, tremendamente concreta. La Salernitana di Cosmi si prende tre punti pesantissimi e lo fa nel modo che ormai sta diventando un marchio di fabbrica: corto muso, gestione nervosa e cinismo negli episodi, proprio come quella prima versione granata targata Raffaele che costruiva successi senza brillare ma con feroce concretezza. All’Arechi va in scena una partita dai due volti. L’avvio è shock: dopo appena due minuti, su calcio d’angolo, la deviazione sfortunata di Lescano beffa Donnarumma e indirizza il match su binari complicati. La Salernitana accusa il colpo, si disunisce, lascia campo a un Altamura ordinato e aggressivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagelle Salernitana-Altamura 2-1, corto muso e nervi: prova dai due volti per Lescano, Achik non si accende

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