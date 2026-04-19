SERIE C Salernitana-Picerno 2-1 Lescano e Achik fanno volare i granata sul podio

Nell'incontro di Serie C all'Arechi, la Salernitana ha battuto il Picerno con il risultato di 2-1, centrando così la seconda vittoria di fila. I gol dei granata sono stati segnati da Lescano e Achik. La squadra locale si è così portata al secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria della Salernitana davanti ai propri tifosi.

Tempo di lettura: 2 minuti All’Arechi la Salernitana supera il Picerno e conquista la seconda vittoria consecutiva. Al 9’ ospiti pericolosi con una conclusione di Pugliese salvata da Golemic. Al 30’ bella azione dei granata e tentativo dal limite di Ferraris respinto lateralmente da Marcone. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 5’ della ripresa grande occasione per la Salernitana: tiro di Ferraris deviato dal difensore avversario, la palla finisce sui piedi di Lescano che colpisce male da posizione favorevole e spreca un’ottima chance. Al 7’ della ripresa vantaggio granata: cross di Anastasio, spizzata di Cabianca e colpo di testa vincente di Lescano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Salernitana-Picerno 2-1, Lescano e Achik fanno volare i granata sul podio Notizie correlate Pagelle Salernitana-Altamura 2-1, corto muso e nervi: prova dai due volti per Lescano, Achik non si accendeVittoria in rimonta per i granata e terzo posto Una vittoria sporca, sofferta, tremendamente concreta. Salernitana-Picerno 2-1 pagelle, Achik decisivo: vittoria sofferta e terzo posto agganciato, Arena rischiaSalernitana Picerno pagelle: vittoria pesante ma tra sofferenza e rischi La Salernitana soffre, rischia la beffa, ma alla fine porta a casa tre punti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dove vedere Salernitana-Picerno in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky; Salernitana-Picerno, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Renzi di Pesaro per Salernitana-Picerno, si gioca di domenica sera. SALERNITANA PICERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TVDiretta Salernitana Picerno streaming video tv, oggi domenica 19 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net Salernitana - Picerno 2-1, Cosmi esulta: «Abbiamo fatto le prove generali dei playoff»La Salernitana vince e riconquista il terzo posto. In sala stampa, Cosmi esulta: «Questa vittoria vale tanto - dice l'allenatore granata - Innanzitutto ritrovo la squadra al terzo ... ilmattino.it | STARTING XI #SalernitanaPicerno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince - facebook.com facebook I convocati per Salernitana-AZ Picerno #SalernitanaPicerno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com