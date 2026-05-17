Luca Signorelli, cittadino di Modena, è diventato protagonista quando ha bloccato un attentatore che stava causando una sparatoria in città. L’azione ha evitato che ci fossero più vittime, lasciando sette persone ferite. L’episodio si è verificato in un momento di emergenza e ha portato alla sua attenzione come esempio di reazione rapida. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti individuali in situazioni di crisi e sul ruolo di cittadini pronti a intervenire.

Luca Signorelli, l’eroe per caso che ha fermato il folle attentatore Salim El Koudri, evitando che la strage di Modena fosse ancora più cruenta rispetto al bilancio dei 7 feriti, è molto più dell’uomo del giorno. Non è un caso, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni siano accorsi l’indomani mattina all’ospedale del capoluogo modenese per tributargli il giusto riconoscimento. Leggi anche Chi è e cosa ha fatto Luca Signorelli, il passante eroe che ha sfidato il terrore. Tajani: un esempio per tutti. Abbia la medaglia al Valor Civile (video). Modena sotto choc, auto falcia i pedoni, una donna perde le gambe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lezione di Luca Signorelli, eroe per caso di Modena: “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta”

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