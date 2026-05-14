Le Marche si tingono di blu | sventolano 20 bandiere lungo la costa Ecco dove

Nelle Marche saranno issate venti Bandiere Blu lungo la costa, simbolo di qualità ambientale e servizi. La Foundation for Environmental Education ha riconosciuto queste località come le migliori in termini di cura del territorio e sostenibilità. Le bandiere vengono assegnate annualmente a zone marittime e lacustri che rispettano determinati standard ambientali, migliorando l’attrattiva turistica e la qualità della vita. Quest’anno, venti località della regione si sono distinte e riceveranno il riconoscimento ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui