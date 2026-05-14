Le Marche si tingono di blu | sventolano 20 bandiere lungo la costa Ecco dove
Nelle Marche saranno issate venti Bandiere Blu lungo la costa, simbolo di qualità ambientale e servizi. La Foundation for Environmental Education ha riconosciuto queste località come le migliori in termini di cura del territorio e sostenibilità. Le bandiere vengono assegnate annualmente a zone marittime e lacustri che rispettano determinati standard ambientali, migliorando l’attrattiva turistica e la qualità della vita. Quest’anno, venti località della regione si sono distinte e riceveranno il riconoscimento ufficiale.
ANCONA- Sono 20 le Bandiere Blu che quest’anno sventoleranno nelle Marche, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi. Un numero che conferma il risultato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Bandiere blu 2026, la Campania ne conferma venti: ecco dove. Liguria superstarSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest’anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i...
Marche, le Bandiere Blu 2026: quali sono le migliori spiagge della regioneAncona, 14 maggio 2026 – Sono 20 le località premiate con la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education, nell’ultima edizione promossa...