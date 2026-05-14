Calabria seconda in Italia per Bandiere Blu | ecco dove sventola il vessillo in provincia di Reggio

In Italia, il numero di località che hanno ottenuto la Bandiera Blu continua a crescere, con la Calabria che si posiziona al secondo posto nel paese. Questa certificazione viene assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fee) e riguarda le spiagge e gli approdi turistici di molte regioni. Oggi sono stati annunciati i risultati, che evidenziano un incremento significativo di riconoscimenti in alcune aree, tra cui la Calabria e la Liguria. La provincia di Reggio si distingue tra le località calabresi che ricevono il vessillo.

Boom di Bandiere blu in Calabria e Liguria. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato oggi dalla Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici italiani. Quest'anno sventolano fiere in 257 Comuni e 87 approdi turistici. In tutto sono 525 le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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