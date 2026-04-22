L’amministrazione lombarda ha approvato un bonus economico destinato a medici e infermieri che lavorano nelle zone di confine con la Svizzera. La misura prevede aumenti salariali per il personale sanitario che opera in queste aree, con l’obiettivo di ridurre la fuga di professionisti verso il paese vicino. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni legate alla perdita di personale qualificato in alcune zone della regione.

L’amministrazione lombarda ha varato una misura economica mirata a frenare l’emorragia di personale sanitario nelle zone di confine, prevedendo aumenti salariali significativi per medici e infermieri che operano nelle aree limitrofe alla Svizzera. L’annuncio è arrivato a Luino, in provincia di Varese, durante un sopralluogo istituzionale dedicato alle Aree Interne, dove l’assessore agli Enti locali, Massimo Sertori, ha delineato i dettagli del piano volto a contrastare lo spopolamento dei territori attraverso il rafforzamento dei servizi essenziali. Il piano economico per trattenere i professionisti sanitari ai confini. Per rispondere alla forte attrazione esercitata dagli stipendi elvetici, la Regione ha strutturato un incentivo diretto che punta a colmare il divario retributivo sceglie di restare nel sistema sanitario lombardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: bonus per medici e infermieri per fermare il fuga in Svizzera

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