Un nuovo documentario ricostruisce la fuga di medici e infermieri dall’Ospedale di Niguarda durante l’occupazione nazifascista di Milano, poco più di ottant’anni fa. Il film racconta il coraggio di questi professionisti che, in circostanze difficili, tentarono di riacquistare la libertà. La narrazione si focalizza sui momenti storici e sulle azioni intraprese da chi si è opposto alle forze occupanti per proteggere chi aveva bisogno di cure.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Fuga dall’Ospedale di Niguarda per la libertà: a Cormano il docufilm sul coraggio di medici e infermieri nella Milano occupata

Finge suicidio, minaccia infermieri e medici, toglie il braccialetto elettronico e scappa via dall'ospedaleLa Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, originario di Maddaloni, resosi responsabile di evasione domiciliare,...

Sanità pubblica, la grande malata. Medici in fuga e mancano infermieri: “Il servizio rischia di morire”Brescia, 20 gennaio 2026 – “Il timore? Che il Servizio sanitario nazionale muoia per consunzione”.