La Giornata contro l’omobitransfobia uniti contro l’odio

Da novella2000.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la Giornata contro l’omobitransfobia si celebra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui fenomeni di discriminazione e odio rivolti alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Un articolo pubblicato su Novella 2000 riporta dati e interviste raccolti nell’ambito di un’inchiesta dedicata a questi temi. L’articolo analizza episodi di atti discriminatori e presenta testimonianze di persone coinvolte. La giornata si svolge in un contesto di incontri e iniziative volte a contrastare le manifestazioni di intolleranza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’inchiesta nel numero di Novella 2000 in edicola, dati e interviste che raccontano il fenomeno degli atti discriminatori in Italia In occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia del 17 maggio, è doveroso fare un bilancio articolato sulle violenze e gli atti discriminatori nel nostro Paese. Lo possiamo tracciare anche grazie a Gay Help Line, realtà che supporta e monitora le persone in difficoltà nel nostro Paese. Ogni anno, arrivano 20mila richieste, soprattutto di giovani adolescenti che faticano a fare coming out in famiglia. Nell’articolo di Umberto Mortelliti Novella 2000 in edicola, non solo dati, ma anche... 🔗 Leggi su Novella2000.it

la giornata contro l8217omobitransfobia uniti contro l8217odio
© Novella2000.it - La Giornata contro l’omobitransfobia, uniti contro l’odio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Voto ai fuori sede, la sinistra si batte nelle piazze ma poi vota contro. FdI: “Uniti solo contro il governo”Dopo la vittoria del “No” referendum sulla giustizia, Elly Schlein aveva affermato che la preferenza dei giovani fosse stata determinante.

“Ho avuto davvero paura”. Da Taranto la storia nella Giornata contro la violenza contro gli operatoriSono soprattutto gli operatori in prima linea a rischiare di subire episodi di violenza: dai pronto soccorso ai servizi di psichiatria, passando per...

la giornata contro l omobitransfobiaLa Giornata contro l’omobitransfobia, uniti contro l’odioNell'inchiesta nel numero di Novella 2000 in edicola, dati e interviste che raccontano il fenomeno degli atti discriminatori in Italia ... novella2000.it

la giornata contro l omobitransfobiaGiornata contro l’omobitransfobia: un appello alla lotta per diritti e inclusione socialeIl 17 maggio, giornata internazionale contro l’omobitransfobia, coincide quest’anno con un anniversario simbolico per la comunità Lgbtqia+: i dieci ... cremonaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web