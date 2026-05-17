La Giornata contro l’omobitransfobia uniti contro l’odio
In Italia, la Giornata contro l’omobitransfobia si celebra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui fenomeni di discriminazione e odio rivolti alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Un articolo pubblicato su Novella 2000 riporta dati e interviste raccolti nell’ambito di un’inchiesta dedicata a questi temi. L’articolo analizza episodi di atti discriminatori e presenta testimonianze di persone coinvolte. La giornata si svolge in un contesto di incontri e iniziative volte a contrastare le manifestazioni di intolleranza.
Nell’inchiesta nel numero di Novella 2000 in edicola, dati e interviste che raccontano il fenomeno degli atti discriminatori in Italia In occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia del 17 maggio, è doveroso fare un bilancio articolato sulle violenze e gli atti discriminatori nel nostro Paese. Lo possiamo tracciare anche grazie a Gay Help Line, realtà che supporta e monitora le persone in difficoltà nel nostro Paese. Ogni anno, arrivano 20mila richieste, soprattutto di giovani adolescenti che faticano a fare coming out in famiglia. Nell’articolo di Umberto Mortelliti Novella 2000 in edicola, non solo dati, ma anche... 🔗 Leggi su Novella2000.it
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