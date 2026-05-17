La Giornata contro l’omobitransfobia uniti contro l’odio

In Italia, la Giornata contro l’omobitransfobia si celebra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui fenomeni di discriminazione e odio rivolti alle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Un articolo pubblicato su Novella 2000 riporta dati e interviste raccolti nell’ambito di un’inchiesta dedicata a questi temi. L’articolo analizza episodi di atti discriminatori e presenta testimonianze di persone coinvolte. La giornata si svolge in un contesto di incontri e iniziative volte a contrastare le manifestazioni di intolleranza.

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