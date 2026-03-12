ho avuto davvero paura da taranto la storia nella giornata contro la violenza contro gli operatori

Da Taranto arriva una testimonianza che mette in luce le difficoltà degli operatori sanitari, spesso vittime di violenza durante il loro lavoro. La persona ha raccontato di aver avuto paura in diverse occasioni mentre operava nei pronto soccorso, nei servizi di psichiatria e nel 118. La vicenda si inserisce nella Giornata contro la violenza sugli operatori, che ogni anno ricorda queste situazioni.

Sono soprattutto gli operatori in prima linea a rischiare di subire episodi di violenza: dai pronto soccorso ai servizi di psichiatria, passando per il 118. Una violenza fatta di gesti, ma anche insulti e minacce che lasciano il segno. Arriva proprio da un medico del servizio di emergenza-urgenza 118 il racconto di questa brutta storia, nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori. “Ho avuto davvero paura, ma rifarei tutto”, dice a LaSalute di LaPresse Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118. L’incidente stradale a Taranto. “La scorsa estate ero in automedica a Taranto. Siamo stati allertati dalla Centrale Operativa 118 per un incidente stradale, uno scontro tra una moto e un’auto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

