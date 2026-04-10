Voto ai fuori sede la sinistra si batte nelle piazze ma poi vota contro FdI | Uniti solo contro il governo

Nelle settimane recenti, il tema del voto dei fuori sede ha suscitato molte discussioni. La sinistra ha partecipato a manifestazioni pubbliche per sostenere questa categoria, ma in Parlamento ha poi votato contro alcune proposte di legge riguardanti il diritto di voto negli atenei. Contestualmente, i rappresentanti di un partito di centrodestra hanno dichiarato che l’unico obiettivo è opporsi al governo, accusando la sinistra di atteggiamenti contraddittori. Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, una leader della sinistra ha commentato il ruolo decisivo dei giovani in quella consultazione.

Dopo la vittoria del “No” referendum sulla giustizia, Elly Schlein aveva affermato che la preferenza dei giovani fosse stata determinante. Ma anche prima della corsa alle urne, si era sperticata in «un pensiero di solidarietà», dedicato «alla ragazza fuori sede che ha protestato davanti al ministero della Giustizia perché le è stato negato il diritto al voto». Insomma, sembrava che al Pd interessasse davvero il voto degli studenti lontani da casa, prima della seduta di giovedì in Commissione affari costituzionali, dove si è votata l’estensione della legge elettorale alla disciplina degli italiani all’estero e dei fuori sede. Qui i dem hanno fatto i bastian contrari assieme ai colleghi del campo largo, dimostrando di non voler collaborare al progetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Voto ai fuori sede, la sinistra si batte nelle piazze ma poi vota contro. FdI: “Uniti solo contro il governo” Protesta contro il voto non agevolato ai fuori sede per il referendum sulla giustiziaSabato presidio in Piazza dei Signori contro il respingimento del Governo agli emendamenti che avrebbero permesso a 5 milioni di elettori di votare... Dl elezioni: Ciani, 'grave che governo impedisca il voto ai fuori sede'Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Il Governo ha scelto ancora una volta di impedire a cinque milioni di fuorisede di votare. Temi più discussi: Ho votato nonostante questo Paese: la sfida di Paola Bonomo ai politici sul voto fuori sede; La lezione del referendum e il voto che può cambiare le cose; Mozione sul 'riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede'; Tessera elettorale digitale, ecco i fondi per realizzarla. Mozione sul 'riconoscimento strutturale del diritto al voto fuori sede'L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Fabrizio Ricci (Avs) che chiede alla Giunta di farsi promotrice, in tutte le sedi istituzionali competenti di ... ansa.it Voto dei fuori sede, il PD in Regione presenta una proposta per modificare la legge nazionaleChiesta la modifica della normativa del 2004 per consentire alle Regioni di introdurre strumenti come voto anticipato e per corrispondenza. Milioni di cittadini ostacolati nell’esercizio del diritto ... lavocedigenova.it Le elezioni in Ungheria si avvicinano rapidamente. Due giorni prima del voto, Donald Tusk ha suggerito in un post su X che un cambiamento politico nel Paese è possibile x.com L’Ue è impreparata ai tre scenari peggiori del voto in Ungheria. Di David Carretta Un errore dei sondaggi indipendenti, come accaduto alle precedenti elezioni del 2022, la possibilità di un'elezione contestata con Orbán che potrebbe anche cercare di farla - facebook.com facebook