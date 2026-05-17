la fuga degli ebrei sul titano

Era il 2012 quando il libro: ‘ Il viale delle rose ’ di Giuseppe Marzi venne pubblicato da Giuntina. L’autore impiegò undici anni tra ricerche, interviste, testimonianze e raccolta di documenti per ricostruire la storia degli ebrei rifugiati a San Marino. Complice fu il suo lavoro per la tv di Stato, che lo portò a conoscere da vicino storie diverse sul conflitto. Ma una, più di tutte, lo colpì: l’altissimo numero di passaporti sammarinesi emessi nell’anno 1944, in netto contrasto con gli altri anni. 800 passaporti per 15 mila abitanti: una percentuale sorprendentemente elevata per una piccola popolazione. Possibile che un governo fascista avesse aiutato gli ebrei? E in che modo? Giuseppe realizzò una mappa del vecchio centro storico e segnò le case delle famiglie ebree presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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