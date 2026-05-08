Una nuova graphic novel ripercorre la vicenda di Don Cuba, che durante la Seconda guerra mondiale nascose sei bambini ebrei, riuscendo a farli sfuggire ai nazisti. La narrazione si concentra sui dettagli di come Don Cuba sia riuscito a nascondere i bambini senza essere scoperto e sul significato del segnale dei tre colpi secchi usato durante la fuga. La storia rivela i passaggi chiave di quell'episodio di coraggio e ingegno.

? Domande chiave Come riuscì Don Cuba a nascondere sei bambini sotto il naso dei nazisti?. Cosa significava il segnale dei tre colpi secchi durante la fuga?. Chi formò la rete di protezione silenziosa tra le colline del Chianti?. Come è stato recuperato il documento che prova l'intera operazione?.? In Breve Lorenzo Bojola ricostruisce i fatti dal dattiloscritto dell'archivio personale del sacerdote.. Federico Bojola e Niccolò Fontanelli firmano la graphic novel pubblicata da Kleiner Flug.. I sei bambini avevano un'età compresa tra i 6 e i 12 anni.. Il segnale Tre colpi secchi coordinava i movimenti verso la costa livornese.. Il 11 luglio 1944, Don Danilo Cubattoli, noto in tutta la zona come Don Cuba, riuscì a consegnare sei bambini ebrei agli americani a Livorno mentre le truppe alleate avanzavano verso la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il coraggio di Don Cuba: la fuga di 6 bambini ebrei diventa graphic novel

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