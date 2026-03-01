Speranze e ansia degli ebrei | Noi al fianco degli iraniani Allerta massima sinagoghe

Il mondo ebraico vive un momento di forte tensione, tra speranze e ansie, mentre si osserva con attenzione l’intervento militare in Iran. Le sinagoghe sono in allerta, con le comunità che seguono con apprensione gli sviluppi della situazione. Le emozioni sono contrastanti, mentre si attendono eventuali conseguenze di un’azione militare in una regione così sensibile.

Ansia e speranze. Con un’altalena di sentimenti, il mondo ebraico guarda all’intervento militare in Iran. E alle notizie che arrivano da Teheran.Massima cautela, le preoccupazioni sono legate a possibili rappresaglie contro Israele, dove si trovano amici, parenti. Legami forti, per la diaspora: religiosi, ideali e spessissimo personali. E con una comprensibile attenzione si guarda ai luoghi sensibili, anche in Italia, tanto che il governo ha disposto il rafforzamento della sicurezza sugli obiettivi sensibili, anche ebraici, oltre che israeliani (a partire dalle ambasciate).La speranza è che il Medio oriente sia un passaggio decisivo, quello in cui volta pagina, sferrando un colpo decisivo al terrorismo, che in Iran ha la sua centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

