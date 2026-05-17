La frutta del Pascoli Il grande poeta visto da vicino | Queste mani sono meglio per il pennato che per la penna

Negli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento, il poeta era a Messina, dove si trovava anche un insegnante di scuola privata. Il poeta, noto per le sue mani, aveva una predilezione per il disegno e le arti visive, preferendo le mani per dipingere piuttosto che per scrivere. In quel periodo, il narratore era anch’egli presente a Messina, insegnante di un istituto di formazione secondaria, con un ruolo meno prestigioso ma ugualmente appassionato. La loro presenza coincise in una città che stava attraversando cambiamenti e momenti di attività culturale.

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Negli ultimissimi anni dell’Ottocento e nei primissimi del Novecento il Pascoli era a Messina. A Messina nei medesimi anni c’ero anche io: lui professorone della regia Università, e io professorucolino di un ginnasietto privato o, come si diceva e dice, pareggiato, ma dabbene. Né fu una coincidenza fortuita. Del ginnasio congiunto come sede e anche come nome al Collegio- convitto Dante Alighieri, era costume fosse direttore uno dei professori della Facoltà di Lettere della Università, e l’anno scolastico 1898-1899 ne era direttore Giacinto Romano professore alla Università di storia medioevale e moderna. Un giorno sulla fine di novembre, precisamente il 30 novembre 1898, il Romano, incontratosi col Pascoli all’Università, gli dice: "Mi è venuto a mancare il professore di quarta ginnasiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La frutta del Pascoli. Il grande poeta visto da vicino: "Queste mani sono meglio per il pennato che per la penna" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Dante Strona: la mostra che unisce la penna del poeta alla lotta partigianaL'ANPI di Ivrea e del Canavese organizza una mostra dedicata alla figura di Dante Strona, poeta che combatté nella Resistenza, con un percorso... Braida: “Messi il più forte visto da vicino e Totti il più grande rimpianto. Ecco cosa sbagliammo con Vieira”In occasione del suo 80° compleanno, l'ex direttore generale del Milan Ariedo Braida è stato intervistato dai microfoni di 'Tuttosport' per...