Dante Strona | la mostra che unisce la penna del poeta alla lotta partigiana

Una mostra organizzata dall’ANPI di Ivrea e del Canavese presenta la figura di Dante Strona, poeta e partigiano della Resistenza. L’esposizione mette in luce l’attività letteraria di Strona e il suo ruolo nel movimento partigiano locale. Il percorso espositivo collega le opere del poeta alla memoria storica della lotta partigiana nella zona, offrendo un approfondimento sulla sua figura e sulle vicende della Resistenza.

L'ANPI di Ivrea e del Canavese organizza una mostra dedicata alla figura di Dante Strona, poeta che combatté nella Resistenza, con un percorso espositivo che collegherà la letteratura alla memoria storica del territorio. L'iniziativa si terrà presso l'atrio del Liceo Gramsci dal 17 aprile all'8 maggio, preceduta da un incontro pubblico fissato per giovedì 16 aprile alle ore 18 nel Saloncino CGIL della sede dell'associazione. Il progetto nasce per celebrare gli ottant'anni dalla nascita della ita .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dante Strona: la mostra che unisce la penna del poeta alla lotta partigiana A spasso per la città con Dante. Al via una mostra immersiva: "Ora un monumento per il poeta"Una parentesi, una specie di bolla spazio-temporale che ci porta ad immaginare il ’Sommo Poeta’ a passeggio fra le vie di Forlì, una città... Matera e Tétouan: la mostra che unisce due capitali mediterraneeLa Galleria Arti Visive di Matera ospita la mostra fotografica Marocco di Antonio Lionetti, inaugurata il 2 aprile 2026 nel contesto del decimo...