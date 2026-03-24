Juventus Women 7 anni fa la prima partita all’Allianz Stadium contro la Fiorentina | il club bianconero ricorda così quello storico momento – FOTO

Sette anni fa, la squadra femminile della Juventus disputò la sua prima partita ufficiale allo stadio Allianz contro la Fiorentina. La società ha condiviso sui propri canali ufficiali un’immagine di quell’evento, ricordando il debutto in quella struttura. La partita rappresentò un momento importante per la squadra e il club, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nel settore femminile.

Juventus Women, 7 anni fa la prima partita all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Ecco come il club bianconero ha ricordato il momento. Sette anni fa, il calcio femminile italiano viveva un momento di svolta epocale, un prima e un dopo destinato a restare scolpito nella memoria collettiva. Il debutto delle Juventus Women all’Allianz Stadium non fu solo una partita di calcio, ma un manifesto di ambizione e cambiamento. Era il 24 marzo 2019 e l’impianto torinese apriva per la prima volta i suoi cancelli alle ragazze in bianconero per la sfida contro la Fiorentina, trasformando un pomeriggio di sport in un evento di portata storica. ULTIMISSIME JUVE: AGGIORNAMENTI LIVE L’atmosfera di quel giorno resta ancora oggi ineguagliabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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